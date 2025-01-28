وصفة ولا أشهى لتحضير الشاكرية عالطريقة السورية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 08:49 صباحاً - فوائد الشاكرية السورية

تعتبر الشاكرية واحدة من الأطباق التقليدية في المطبخ السوري، وهي محبوبة لدى الكثيرين بفضل طعمها الغني والمميز. تجمع الشاكرية بين اللحم واللبن، مما يضعها في قائمة الأطباق الغنية بالبروتينات والكالسيوم. كما تُعتبر وجبة مثالية للتجمعات العائلية والمناسبات.

المكونات الأساسية للشاكرية

لتحضير طبق الشاكرية بطريقة سورية أصيلة، ستحتاج إلى المكونات التالية:

لحم غنم أو بقر مقطّع إلى قطع متوسطة

لبن زبادي كامل الدسم

نشاء ذرة

ماء بارد

ملح

ثوم مفروم

بصل متوسط الحجم، مفروم ناعماً

ورق غار

جوزة الطيب

فلفل أسود

قليل من السمن أو الزيت

خطوات تحضير الشاكرية

تحضير اللحم

ابدأ بتحضير اللحم عن طريق تقطيعه إلى قطع متوسطة وغسله جيداً. ضع اللحم في قدر مع بعض الماء واتركه يغلي. قم بإزالة الرغوة التي تتشكل على السطح للحصول على مرق نقي. أضف ورق الغار، الفلفل الأسود، وجوزة الطيب واترك اللحم ينضج بالكامل.

إعداد الخليط اللبني

في وعاء منفصل، اخلط اللبن مع ملعقتين من نشاء الذرة وكمية قليلة من الماء البارد حتى تتجانس المكونات. أضف الملح والثوم المفروم وحرّكها جيداً. يُفضّل أن يُحرك الخليط باستمرار على نار منخفضة حتى يبدأ بالغليان.

دمج المكونات

عندما ينضج اللحم تماماً، قم بنقله إلى خليط اللبن وامزجه جيداً. أضف البصل المفروم والسمن، واتركه على نار هادئة حتى تتداخل النكهات ويتم الحصول على قوام كريمي.

نصائح لتقديم الشاكرية

يتم تقديم الشاكرية عادة مع الأرز أو الخبز العربي الطازج. تُزين الطبق بالقليل من البقدونس المفروم لتعزيز اللون والنكهة. يمكنك أيضًا إضافة لمستك الخاصة بإضافة اللوز المقلي أو الصنوبر فوق الطبق النهائي.

تقدم الشاكرية كوجبة رئيسية لذيذة ومشبعة، بفضل مكوناتها الصحية والغنية. جرب هذه الوصفة واستمتع بتجربة الطهي على الطريقة السورية الأصيلة!