نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (21)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
قاسم باشا × هاتاي سبور 5-4
تشايكور ريزا سبور × أضنة ديمر سبور 3-2
أنطاليا سبور × بشكتاش 1-1
بودريم سبور × أيوبسبور 0-1
فنربخشة × جوزتبه 3-2
سامسون سبور × غازي عنتاب 2-1
سيفاس سبور × قيصري سبور 5-2
ألانيا سبور × إسطنبول باشاك شهير 5-4
غلطة سراي × قونيا سبور 1-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)
1- غلطة سراي: 54 نقطة
2- فنربخشة: 48 نقطة
3- سامسون سبور: 40 نقطة
4- أيوبسبور: 36 نقطة
5- جوزتبه: 34 نقطة