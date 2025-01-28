الجامعة العربية ترحب بتعيين “هانا تيتيه” رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 07:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

رحبت جامعة الدول العربية بتعيين السكرتير العام للأمم المتحدة للسيدة “هانا سيروا تيتيه” ممثلة له في ليبيا ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكدت الجامعة العربية في بيان لها على ثقتها في قدرة “تيتيه”، بما تملكه من خبرات، على قيادة البعثة الأممية لتحقيق أهدافها وفقا للتفويض الممنوح لها من مجلس الأمن.

كما وأبدت جامعة الدول العربية، تطلع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى أن تشهد فترة قيادة “تيتيه” مزيداً من التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم الجهود الساعية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية وإنجاز المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات، وذلك في إطار التزام الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.