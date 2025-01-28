الدوري البرتغالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (19)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يغرّد فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتينغ لشبونة مرتاحاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري البرتغالي بكرة القدم، بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة عشرة…

1- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 22 هدفاً

2- صامويل اوموروديون (بورتو): 13 هدفاً

3- كلايتون سيلفا (ريو آفي): 10 أهداف

4- وينديرسون جالينو (بورتو): 8 أهداف

5- كارلوس فينيسيوس (سانتا كلارا): 8 أهداف

6- أنخيل دي ماريا (بنفيكا): 7 أهداف

7- بروما (سبورتينغ براغا): 7 أهداف

8- أليخاندرو ماركيس (إستوريل برايا): 7 أهداف

9- فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ لشبونة): 7 أهداف