نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (19) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يغرّد فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتينغ لشبونة مرتاحاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري البرتغالي بكرة القدم، بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة عشرة…
1- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 22 هدفاً
2- صامويل اوموروديون (بورتو): 13 هدفاً
3- كلايتون سيلفا (ريو آفي): 10 أهداف
4- وينديرسون جالينو (بورتو): 8 أهداف
5- كارلوس فينيسيوس (سانتا كلارا): 8 أهداف
6- أنخيل دي ماريا (بنفيكا): 7 أهداف
7- بروما (سبورتينغ براغا): 7 أهداف
8- أليخاندرو ماركيس (إستوريل برايا): 7 أهداف
9- فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ لشبونة): 7 أهداف