الدوري البرتغالي (19)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

أي في أس فوتبول × جل فيسنتي 1-0

إستوريل برايا × فيتوريا غيماريش 1-0

بورتو × سانتا كلارا 1-1

سبورتينغ براغا × بوافيستا 3-0

أروكا × موريرينسي 1-0

فارينزي × ريو آفي 1-2

فاماليكاو × إستريلا أمادورا 0-0

كاسابيا × بنفيكا 3-1

سبورتينغ لشبونة × ناسيونال ماديرا 2-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)

1- سبورتينغ لشبونة: 47 نقطة

2- بنفيكا: 41 نقطة

3- بورتو: 41 نقطة

4- سبورتينغ براغا: 37 نقطة

5- سانتا كلارا: 32 نقطة