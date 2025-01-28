الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (22)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الإثنين، منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وبات ترتيب الهدافين في الكالتشيو على النحو الآتي:

1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 16 هدفاً

2- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 13 هدفاً

3- مويس كين (فيورنتينا): 12 هدفاً

4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 10 أهداف

5- روميلو لوكاكو (تابولي): 9 أهداف

6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 9 أهداف

7- سيباستيانو إسبوزيتو (إمبولي): 8 أهداف

8- لورينزو لوكا (أودونيزي): 8 أهداف

9- أرتيم دوفبيك (روما): 8 أهداف