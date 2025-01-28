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الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (22)

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الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (22)

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الإثنين، منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وبات ترتيب الهدافين في الكالتشيو على النحو الآتي:

1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 16 هدفاً
2- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 13 هدفاً
3- مويس كين (فيورنتينا): 12 هدفاً
4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 10 أهداف
5- روميلو لوكاكو (تابولي): 9 أهداف
6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 9 أهداف
7- سيباستيانو إسبوزيتو (إمبولي): 8 أهداف
8- لورينزو لوكا (أودونيزي): 8 أهداف
9- أرتيم دوفبيك (روما): 8 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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