نانسي عجرم تتجاهل الشائعات وتطلق أغنيتها الجديدة “طول عمري نجمة” وسط إثارة كبيرة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 09:56 مساءً - أثارت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جدلاً واسعًا في الأيام الأخيرة بعد انتشار شائعات حول انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم. ولكن، بدلًا من الانشغال بتلك الشائعات، قررت نانسي أن تفاجئ جمهورها بإطلاق أغنيتها الجديدة “طول عمري نجمة”.

تفاصيل إطلاق الأغنية:

مقطع فيديو تشويقي: نشرت نانسي مقطع فيديو قصير عبر حسابها على إنستغرام كشفت فيه عن أغنيتها الجديدة. ظهرت في الفيديو وهي ترتدي بدلة أنيقة وتوقع على عقد، مما أثار حماس الجمهور.

رد فعل الجمهور: تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المقطع الترويجي، وأشادوا بجمال نانسي وشخصيتها القوية.

رسالة الأغنية: من خلال عنوان الأغنية “طول عمري نجمة”، يبدو أن نانسي توجه رسالة قوية عن ثقتها بنفسها وقدرتها على تجاوز الصعاب.

خلفية الشائعات:

انتشار شائعات الانفصال: انتشرت شائعات عن انفصال نانسي عجرم عن زوجها في الفترة الأخيرة، ولكن لم يتم تأكيد هذه الشائعات من قبل الطرفين.

ظهور نانسي مع بناتها: ظهرت نانسي في عدة صور ومقاطع فيديو مع بناتها، مما زاد من الشائعات حول انفصالها.

صمت نانسي وزوجها: لم يعلق أي من الطرفين على هذه الشائعات حتى الآن.

تأثير الشائعات على نانسي:

على الرغم من الشائعات التي انتشرت حول حياتها الشخصية، إلا أن نانسي أثبتت أنها فنانة قوية قادرة على تجاوز الصعاب والتركيز على عملها الفني.