نشكركم على متابعتكم خبر جينيفر لوبيز تتألق بفستان شبكة العنكبوت في أحدث ظهور لها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 09:56 مساءً - أثارت النجمة العالمية جينيفر لوبيز إعجاب الجميع بإطلالتها اللافتة في العرض الأول لفيلمها الجديد “قبلة المرأة العنكبوتية” خلال مهرجان صندانس السينمائي. حيث اختارت فستانًا أسودًا شفافًا مزينًا بشبكة من الكريستال، مستوحاة من عنوان الفيلم، مما جعلها محط أنظار الحضور.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان: صمم الفستان خصيصًا لجينيفر لوبيز من قبل المصمم فالدرين ساهيتي، وتضمن شبكة من الكريستال الفضي تتدلى من الكتف إلى الحافة السفلية للفستان، مما أضفى عليه لمسة من الفخامة والأناقة.

صمم الفستان خصيصًا لجينيفر لوبيز من قبل المصمم فالدرين ساهيتي، وتضمن شبكة من الكريستال الفضي تتدلى من الكتف إلى الحافة السفلية للفستان، مما أضفى عليه لمسة من الفخامة والأناقة. المجوهرات: أكملت جينيفر إطلالتها بمجوهرات راقية على شكل شبكة عنكبوت، مما عزز من الإحساس بالوحدة بين الفستان والمجوهرات.

أكملت جينيفر إطلالتها بمجوهرات راقية على شكل شبكة عنكبوت، مما عزز من الإحساس بالوحدة بين الفستان والمجوهرات. الأحذية: ارتدت جينيفر حذاءً أسود بكعب عالٍ مزينًا بزهرة كبيرة، مما أضاف لمسة من الأنوثة والأناقة إلى إطلالتها.

ارتدت جينيفر حذاءً أسود بكعب عالٍ مزينًا بزهرة كبيرة، مما أضاف لمسة من الأنوثة والأناقة إلى إطلالتها. المكياج: اعتمدت جينيفر على مكياج ناعم وأنيق، مع التركيز على الشفاه بلون نيود.

اعتمدت جينيفر على مكياج ناعم وأنيق، مع التركيز على الشفاه بلون نيود. تسريحة الشعر: اختارت جينيفر تسريحة شعر كلاسيكية أنيقة، حيث جمعت شعرها في كعكة مرتفعة مع ترك بعض الخصلات تتساقط على الوجه.

فيلم “قبلة المرأة العنكبوتية”:

يعتبر فيلم “قبلة المرأة العنكبوتية” من الأفلام الموسيقية التي طال انتظارها، وهو مستوحى من مسرحية تحمل نفس الاسم. تدور أحداث الفيلم حول سجينين يجمعهما رابط غير متوقع داخل زنزانة خلال فترة الحكم العسكري في الأرجنتين في السبعينيات.

تأثير الإطلالة على وسائل التواصل الاجتماعي:

أثارت إطلالة جينيفر لوبيز موجة من الإعجاب والإشادة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بجمال الفستان وتناسقه مع شخصية جينيفر.