لماذا الإفطار مهم لمرضى السكري؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 09:56 مساءً - غالبًا ما يُنظر إلى وجبة الإفطار على أنها الوجبة الأهم في اليوم، ولكن بالنسبة لمرضى السكري، فإن أهميتها تتضاعف. فالإفطار الصحي يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين الصحة العامة.

أهمية الإفطار لمرضى السكري

تنظيم مستوى السكر في الدم: يساعد الإفطار على استقرار مستوى السكر في الدم طوال اليوم، ويمنع الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة.

الوقاية من المضاعفات: يساعد على تقليل خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الأعصاب.

زيادة الطاقة والنشاط: يمنح الجسم الطاقة اللازمة للبدء بيوم نشط ومنتج.

تحسين الصحة العامة: يساهم في الحفاظ على وزن صحي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض أخرى.

ما الذي يحدث عند تخطي الإفطار؟

ارتفاع سكر الدم: يؤدي تخطي الإفطار إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم بعد الوجبات التالية.

نقص سكر الدم: قد يؤدي تناول أدوية السكري بدون طعام إلى انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم.

الإفراط في تناول الطعام: قد يؤدي الشعور بالجوع الشديد بعد تخطي الإفطار إلى الإفراط في تناول الطعام في الوجبات التالية.

خلل في الهرمونات: يؤثر على تنظيم الشهية ويؤدي إلى زيادة الوزن.

نصائح لوجبة إفطار صحية لمرضى السكري:

اختر الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.

تناول البروتين: يساعد البروتين على الشعور بالشبع ويستقر مستوى السكر في الدم.

قلل من السكريات المضافة: اختر الأطعمة قليلة السكر أو الخالية منها.

اشرب الكثير من الماء: يساعد على الهضم وتحسين عملية الأيض.

لا تتخطى وجبة الإفطار: حتى لو كنت تشعر بأنك لست جائعًا، حاول تناول وجبة خفيفة.

أمثلة على وجبات إفطار صحية لمرضى السكري:

شريحة خبز أسمر مع بيضة مسلوقة وأفوكادو.

زبادي يوناني مع فواكه ومكسرات.

عصيدة الشوفان مع الفواكه والمكسرات والبذور.

هذا والإفطار هو الوجبة الأساسية لمرضى السكري، وتخطيه يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية. لذا، من المهم الحرص على تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة يوميًا.