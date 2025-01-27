بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 07:52 مساءً - أجريت، مساء اليوم، قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الإمارات، لموسم 2024-2025.

وكان آخر الواصلين لهذا الدور، فريق الشارقة الذي تغلب على بني ياس بهدف نظيف، اليوم الاثنين، لينضم لكل من الوصل، شباب الأهلي والجزيرة في نصف النهائي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مثيرة تجمع بين الشارقة والجزيرة، وفي المباراة الثانية يلتقي الوصل ضد شباب الأهلي.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في نهاية هذا الأسبوع، مواعيد وملاعب مواجهات هذا الدور.