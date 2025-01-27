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هانز فليك: العمل الجماعي كان مثالياً

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هانز فليك: العمل الجماعي كان مثالياً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 09:55 صباحاً - امتدح مدرب برشلونة، هانز فليك، أداء لاعبيه في المباراة التي فاز بها على فالنسيا 7-1 في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، أمس الأحد.

وقال هانز فليك بعد المباراة: كان من الممتع مشاهدة الفريق اليوم… اللاعبون كانوا مذهلين، جميعهم قدموا أداء رائعاً وكان العمل الجماعي مثالياً…

وعن التغييرات التي أجراها فليك في المباراة قال: كنا بحاجة إلى دماء جديدة… بالنسبة للمدرب، من الرائع رؤية جميع اللاعبين يقدمون هذا المستوى… الأجواء داخل الفريق رائعة وجميع اللاعبين في حالة ممتازة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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