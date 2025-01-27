الدوري الألماني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (19)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 03:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

افتقد الدوري الألماني هدافاً جيداً ومنافساً مباشراً على لقب هداف الدوري وهو المصري عمر مرموش الذي انتقل إلى مانشستر سيتي بعد أن سجل لفريق آينتراخت فرانكفورت 15 هدفاً يحتل بها المركز الثاني على قائمة هدافي الدوري الألماني…

1- هاري كين (بايرنميونيخ): 17 هدفاً

2- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت): 15 هدفاً

3- باتريك شيك (باير ليفركوزن): 13 هدفاً

4- جوناثان بوركاردت (ماينز): 12 هدفاً

5- تيم كلينيست (بوروسيا مونشنغلادباخ): 11 هدفاً

6- هوجو إيكيتيكي (آينتراخت فرانكفورت): 11 هدفاً

7- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن): 9 أهداف

8- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ): 8 أهداف

9- محمد عمورة (فولفسبورغ): 8 أهداف

10- جوناس وين (فولفسبورغ): 8 أهداف

11- بنيامين سيسكو (لايبزيج): 8 أهداف

12- سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند): 8 أهداف

13- إرميدين ديميروفيتش (شتوتغارت): 8 أهداف