فوائد مربى التوت البري على الصحة والعافية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 10:52 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

التوت البري هو أحد الفواكه البرية المتميزة بخصائصها الصحية المتعددة. ويعتبر مربى التوت البري أحد المنتجات الشهيرة والمفضلة لاستفادة الناس من الفوائد الغذائية والعلاجية لهذه الفاكهة الاستثنائية.

وتتضمن هذه المقالة استعراضًا شاملاً لأبرز فوائد مربى التوت البري.

أولاً، يتميز مربى التوت البري بكونه مصدرًا غنيًا للمضادات الأكسدية. فالتوت البري يحتوي على مركبات فينولية قوية مثل البروأنثوسيانينات والفلافونويدات التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة في الجسم وحماية الخلايا من الأضرار. وهذه المضادات الأكسدية في مربى التوت البري قد تساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة كالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ثانيًا، يوفر مربى التوت البري فوائد مهمة لصحة الجهاز البولي. فهو يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا تساعد على منع التصاق البكتيريا بجدار المثانة، وبالتالي الوقاية من عدوى المسالك البولية. كما أن مربى التوت البري قد يساعد في علاج هذه الالتهابات عند الإصابة بها.

ثالثًا، للتوت البري خصائص مضادة للالتهابات تجعل من مرباه علاجًا طبيعيًا فعالاً. فالمركبات النشطة في التوت البري لها قدرة على تقليل الالتهابات وتخفيف الآلام المرتبطة بها. لذا قد يساعد مربى التوت البري في تخفيف أعراض الأمراض الالتهابية كالتهاب المفاصل والعضلات.

رابعًا، يُعتبر مربى التوت البري مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية. فهو يحتوي على كميات كافية من الألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتنظيم عملية الإخراج. كما أن هذه الألياف قد تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

خامسًا، يمتاز مربى التوت البري بخصائصه المعززة لصحة الجهاز العصبي. فهو غني بالفيتامينات والمعادن مثل الفيتامين C والمغنيسيوم والبوتاسيوم التي تلعب دورًا حيويًا في الوظائف العصبية والإدراكية. وقد يساعد تناول مربى التوت البري في تحسين الذاكرة والتركيز وخفض خطر الإصابة بأمراض الزهايمر والخرف.

سادسًا، يمكن أن يكون مربى التوت البري مفيدًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. فهو يحتوي على مركبات تساعد على تحسين وظائف الأوعية الدموية وخفض مستويات الكوليسترول الضار واحتمالية تكوين الجلطات. لذا قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.