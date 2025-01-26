وضعيات نوم صحيحة للتخلص من الشخير

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 10:52 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

النوم المريح والعميق أمر بالغ الأهمية لصحة الإنسان البدنية والعقلية. ومع ذلك، فإن الشخير قد يكون مشكلة مزعجة تعوق الحصول على نوم هادئ ومريح.

لحسن الحظ، هناك العديد من الوصفات والنصائح التي يمكن تطبيقها للتغلب على هذه المشكلة والاستمتاع بنوم هادئ وصحي.

أولاً، من المهم التعرف على أسباب الشخير. قد يكون الشخير ناتجًا عن زيادة الوزن، أو ضيق في مجرى الهواء، أو التقدم في العمر. في بعض الحالات، قد يكون الشخير أيضًا علامة على اضطراب النوم المعروف باسم انقطاع النفس أثناء النوم، والذي يتطلب علاجًا طبيًا.

إذا كان الشخير ناتجًا عن زيادة الوزن، فإن فقدان الوزن قد يساعد في تقليل الشخير. يمكن تحقيق ذلك من خلال إتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. الحفاظ على وزن صحي يساعد في تخفيف الضغط على مجرى الهواء وبالتالي تقليل الشخير.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الوصفات الطبيعية التي قد تساعد في التخلص من الشخير. على سبيل المثال، شرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم قد يساعد في تخفيف الالتهاب في الحلق وتقليل الشخير. كما أن استخدام زيت النعناع أو زيت اللبان قبل النوم قد يساعد في تهدئة المجاري التنفسية وتحسين التنفس أثناء النوم.

كما أن تغيير بعض أنماط الحياة قد يساعد أيضًا في التخلص من الشخير. على سبيل المثال، تجنب تناول الكحول والتبغ قبل النوم، والحفاظ على نظام نوم منتظم، والحصول على قسط كاف من النوم. كما أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد تساعد في تحسين نوعية النوم وتقليل الشخير.

في بعض الحالات، قد يكون من الضروري استخدام أجهزة طبية لمعالجة الشخير. على سبيل المثال، قد تكون أجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) مفيدة لمن يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم. كما أن بعض الأجهزة الأخرى مثل أجهزة منع الشخير أو أجهزة تعديل الفك قد تكون فعالة في بعض الحالات.