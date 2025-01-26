الدوري المصري: بيراميدز يحرج الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 09:55 مساءً - اكتفى الأهلي بالتعادل 2-2 أمام ضيفه بيراميدز في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري بكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم بيراميدز عبر رامي ربيعة لاعب الأهلي خطأ في مرماه (د 18) ومصطفى فتحي من ضربة جزاء (د 50) وعاد الأهلي عبر رامي ربيعة (د 52) ونيج جراديسار (د 54).

ورفع بيراميدز رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول والأهلي إلى 19 نقطة في المركز الثاني.

وفي نتائج مباريات اليوم فاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي 1-0، وسيراميكا على مضيفه غزل المحلة بنفس النتيجة، وتعادل طلائع الجيش مع فاركو من دون أهداف.