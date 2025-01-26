دوري روشن السعودي: النصر يتخطى الفتح بثلاثية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 09:55 مساءً - فاز النصر على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، اليوم الأحد.

سجل أهداف النصر كل من لاعب الفتح مروان سعدان خطأ في مرمى فريقه (د 41) ومحمد سيماكان (د 57) وكريستيانو رونالدو (د 87)، وسجل هدف الفتح مراد باتنا (د 72).

ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، وبقي رصيد الفتح 9 نقاط في المركز الأخير.