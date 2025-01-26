نشكركم على متابعتكم خبر هانزي فليك يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة فالنسيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 09:55 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة فالنسيا، مساء اليوم، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 00:00 بتوقيت أبو ظبي.
وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:
حارس المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: بالدي، كوبارسي، إريك جارسيا، كوندي.
خط الوسط: كاسادو، دي يونج، فيرمين لوبيز.
خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا.