كم دقيقة يجب المشي يوميًا لخسارة الوزن؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 07:52 مساءً - هل تبحث عن طريقة بسيطة وفعالة لحرق السعرات الحرارية وتحسين صحتك؟ المشي السريع هو الإجابة المثالية! لا يتطلب الأمر سوى حذاء مريح ورغبة في الحركة لتحقيق فوائد صحية كبيرة.

لماذا يعد المشي السريع مهمًا؟

حرق السعرات الحرارية: المشي السريع يساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة ويساهم في فقدان الوزن.

صحة القلب: يحسن الدورة الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تنظيم السكر في الدم: مفيد لمرضى السكري ويساعد على التحكم في مستويات السكر.

تقوية العظام والمفاصل: يحافظ على صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

تحسين المزاج: يزيد من إفراز الإندورفين الذي يحسن المزاج ويقلل التوتر.

تقوية الجهاز المناعي: يساعد في مكافحة الأمراض والالتهابات.

كم يجب أن أمشي؟

يُوصى بممارسة المشي السريع لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع. يمكنك زيادة المدة والسرعة تدريجيًا مع تحسن لياقتك البدنية.

نصائح لتحقيق أقصى استفادة من المشي:

اختر مسارًا آمنًا: اختر مكانًا آمنًا ومريحًا للمشي، مثل حديقة أو مسار للمشاة.

ارتدِ أحذية مريحة: اختر أحذية رياضية مناسبة لدعم قدميك.

احمل زجاجة ماء: حافظ على رطوبة جسمك أثناء المشي.

استمع إلى الموسيقى: يمكن للموسيقى أن تجعل المشي أكثر متعة.

ابدأ ببطء وزد السرعة تدريجيًا: لا تفرط في مجهودك في البداية، ابدأ بمشي بطيء وزد السرعة تدريجيًا.