حكيم زياش مرشح للانتقال إلى الدوري الإماراتي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 07:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الدولي المغربي، حكيم زياش، لاعب غلطة سراي، مرشح للانتقال إلى الدوري الإماراتي، خلال الفترة المقبلة.

ودخل زياش في مفاوضات مع ناديه التركي من أجل فسخ عقده، بعد الخلافات التي حدثت مع مدرب الفريق، أوكان بوروك.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ستار” التركية، فإن نادي غلطة سراي يواصل مفاوضاته مع حكيم زياش، من أجل إنهاء العقد بينهما.

وتوجد خلافات بين الطرفين حول شروط إنهاء العقد حيث يتمسك النجم المغربي بالحصول على جميع مستحقاته المالية.

وأشارت الصحيفة، بعد إنهاء علاقته بالنادي التركي، فإن حكيم زياش مرشح للانضمام لصفوف نادي النصر الإماراتي.

وفي حال انضمامه للنصر، فإن حكيم زياش سيجتمع مجدداً مع المدرب الهولندي، ألفريد شرودر، حيث عمل الثنائي معاً في أياكس أمستردام.