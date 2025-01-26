فنربخشة ينتظر خطوة باريسية لحسم صفقة سكرينيار

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 06:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي فنربخشة التركي بات قريباً من حسم تعاقده مع السلوفاكي، ميلان سكرينيار، قادماً من فنربخشة التركي.

وكان النادي التركي أعلن خلال الأيام الماضية وصول سكرينيار إلى تركيا لاستكمال عملية التفاوض، تمهيداً لإتمام الصفقة.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، عبر حسابه الرسمي، فإن ميلان سكرينيار، اجتاز الفحص الطبي في فنربخشة دون أي مشاكل.

وأكد الصحفي الإيطالي، أن فنربخشة لم يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة بعد حيث يحتاج باريس سان جيرمان إلى بيع لاعب واحد لديه على سبيل الإعارة للموافقة على صفقة إعارة أخرى، كما حدث مع كولو مواني ويوفنتوس.

وأشار رومانو، إلى أن سكرينيار ونادي فنربخشة ينتظران حالياً حل باريس سان جيرمان لهذه المشكلة، ثم سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.