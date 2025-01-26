دي لا فوينتي يقترب من تجديد عقده مع منتخب إسبانيا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 06:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الاتحاد الإسباني قرر تجديد عقد مدرب المنتخب الأول، لويس دي لا فوينتي، حتى كأس العالم 2030.

وقاد دي لا فوينتي المنتخب الإسباني للتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” التي أقيمت، الصيف الماضي، في ألمانيا.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن دي لا فوينتي لا يزال حتى اليوم، يمتلك نفس العقد الذي كان لديه، عندما كان يدير منتخب تحت 21 عاماً.

وأوضحت الشبكة، دي لا فوينتي يحصل حالياً على راتب يبلغ 600 ألف يورو سنوياً، مع تصنيف وظيفي كموظف إداري رفيع المستوى، وليس كمدرب للمنتخب الأول، وهو ما يؤثر سلباً عليه.

وأفادت الشبكة، أنه بعد التجديد سيرتفع راتب دي لا فوينتي إلى حوالي مليوني يورو، وقد يزيد نسبياً إذا تحققت مجموعة من المتغيرات البسيطة.