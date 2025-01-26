لا تتجاهل هذه العلامات! قد تكون إشارة مبكرة لسرطان العين

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 06:00 مساءً - هل تعاني من تغيرات في رؤيتك أو تشعر بألم في عينيك؟ قد تكون هذه علامات مبكرة لمرض خطير، وهو سرطان العين. سرطان العين، وإن كان أقل شيوعًا من أنواع السرطان الأخرى، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه في الوقت المناسب.

ما هي أبرز علامات سرطان العين؟

تغيرات في الرؤية: قد تشمل هذه التغيرات عدم وضوح الرؤية، رؤية ومضات ضوئية، أو وجود بقع داكنة في مجال الرؤية.

بقع داكنة على القزحية: ظهور بقع داكنة أو تغيرات في لون القزحية قد يكون علامة على وجود ورم.

احمرار وتورم في العين: قد يشير الاحمرار المستمر والتورم حول العين إلى وجود مشكلة.

حساسية للضوء: زيادة حساسية العين للضوء قد تكون علامة على وجود التهاب أو ورم.

ألم في العين: الشعور بألم مستمر في العين قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة خطيرة.

رؤية هالات حول الأضواء: قد تكون هذه الهالات علامة على وجود ورم في العين.

فقدان الرؤية الجانبية: قد تشعر بفقدان جزء من مجال رؤيتك.

أسباب سرطان العين:

التعرض للأشعة فوق البنفسجية: التعرض المفرط لأشعة الشمس أو أسرّة التسمير يزيد من خطر الإصابة بسرطان العين.

التاريخ العائلي: الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من سرطان العين يكونون أكثر عرضة للإصابة.

اللون الفاتح للعين: الأشخاص ذوو العيون الفاتحة (الزرقاء أو الخضراء) يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع سرطان العين.

كيف يمكن الوقاية من سرطان العين؟

فحوصات العيون المنتظمة: يجب إجراء فحوصات عيون منتظمة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر.

حماية العينين من الشمس: ارتداء نظارات شمسية توفر حماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية.

التغذية الصحية: اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان العين.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، يجب عليك استشارة طبيب العيون على الفور. التشخيص المبكر لسرطان العين أمر حيوي لتحسين فرص العلاج والشفاء.

هذا وسرطان العين يمكن علاجه بنجاح إذا تم اكتشافه في المراحل المبكرة. لذلك، من المهم جدًا إجراء فحوصات عيون منتظمة والانتباه لأي تغييرات في الرؤية أو مظهر العين.