كيف يمكن مساعدتك لطفلك في التعبير عن غضبه بشكل صحي؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 04:58 مساءً - يواجه بعض الآباء تحديات في التعامل مع غضب أطفالهم، حيث يلجأ البعض إلى الضرب أو الركل، بينما يستلقي آخرون على الأرض ويصرخون، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من التوتر والإحراج، خاصة في الأماكن العامة.

فكيف يمكنك تعليم طفلك التعبير عن غضبه بطرق أكثر صحة؟

يشير الخبراء في موقع “بيرنتس” المتخصص في صحة الأم والطفل إلى أن الغضب يعد شعورًا صعبًا على الأطفال إدارته، نظرًا لأن أدمغتهم لا تزال في مرحلة تطوير القدرة على تنظيم هذا الشعور.

في سن مبكرة، يمكن للأطفال أن يشعروا بعواطف قوية، لكنهم يفتقرون إلى الأدوات العقلية للتعبير عنها بشكل هادئ. بدلاً من توقع أن يعبر طفلك عن مشاعره بوضوح، يجب أن تركز على مساعدته في تنظيم غضبه جسديًا، من خلال تقنيات التهدئة مثل التنفس العميق أو تقديم الراحة الجسدية مثل العناق.

يعتبر النموذج الصحيح للتعبير عن الغضب أمرًا أساسيًا، حيث يتعلم الأطفال من مقدمي الرعاية لهم. من خلال إظهار الغضب كإحساس طبيعي ومقبول، يمكنك مساعدتهم على أن يصبحوا أكثر راحة مع مشاعرهم.

ينصح الخبراء الآباء بالتحقق من مشاعر أطفالهم باستخدام عبارات مثل: “أرى أنك غاضب لأنك لا تحصل على ما تريد، وهذا أمر مفهوم.”