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الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24)

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الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24)

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 04:58 مساءً - انتهت اليوم، الأحد، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب الهدافين بعد نهاية هذه الجولة:

1- سام دلبي (دندي يونايتد): 11 هدفاً
2- كيوغو فوروهاشي (سيلتك): 10 أهداف
3- فاكلاف سيرني (جلاسكو رينجرز): 9 أهداف
4- حمزة إغمان (جلاسكورينجرز): 9 أهداف
5- نيكولاس كوهن(سيلتك): 9 أهداف
6- بورسي أندرسون (كيلمارنوك): 8 أهداف
7- سيمون موراي (دندي): 8 أهداف
8- سيريل ديسرس (جلاسكو رينجرز): 8 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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