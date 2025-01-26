نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 04:58 مساءً - انتهت اليوم، الأحد، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وفيما يلي ترتيب الهدافين بعد نهاية هذه الجولة:
1- سام دلبي (دندي يونايتد): 11 هدفاً
2- كيوغو فوروهاشي (سيلتك): 10 أهداف
3- فاكلاف سيرني (جلاسكو رينجرز): 9 أهداف
4- حمزة إغمان (جلاسكورينجرز): 9 أهداف
5- نيكولاس كوهن(سيلتك): 9 أهداف
6- بورسي أندرسون (كيلمارنوك): 8 أهداف
7- سيمون موراي (دندي): 8 أهداف
8- سيريل ديسرس (جلاسكو رينجرز): 8 أهداف