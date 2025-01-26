رئيس ميلان: كايل ووكر يريد الفوز .. ونريد تشكيل فريق قوي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 04:58 مساءً - أكد باولو سكاروني، رئيس نادي ميلان، أن كايل ووكر سيضيف قوة كبيرة للفريق، متحدثاً عن إمكانية ضم مهاجم جديد.

وقال سكاروني في تصريحات نقلها موقع “توتوميركاتو” الإيطالي: “قائمة إنجازات ووكر تتحدث عن نفسها، إنه لاعب يريد الفوز وسيضيف القوة والشغف إلى ميلان”.

وعما إذا كان الروسونيري سيضم مهاجمين جدد هذا الميركاتو، علق الرئيس: “لست متأكداً من قدرتنا على تعزيز خط الهجوم الشهر الجاري، لكننا نريد أيضاً تشكيل فريق قوي في الدوري، لقد أتينا من فوز بلقب السوبر، لذا لدينا القوة بالفعل”.

وأتم: “نريد من الجماهير أن يدعموا الفريق، وآمل أن يكون الجميع خلف ميلان، لأنه في سان سيرو لم نقدم دائماً أداءً مرضياً”.

يشار إلى أن ميلان لم يعلن حتى الآن، عن التعاقد مع كايل ووكر، ولكن الاتفاق كامل بين كل الأطراف المعنية بالصفقة.