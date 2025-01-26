اكتشف سحر مدينة نامور في بلجيكا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 04:58 مساءً - تُعتبر نامور واحدة من أكثر المدن سحراً في بلجيكا، حيث تتميز بأجوائها الدافئة والودية التي تجعلك تشعر وكأنك بين أفراد عائلتك. تقدم المدينة مجموعة رائعة من المطاعم الممتازة وفعاليات ثقافية فريدة، مما يجعلها واحدة من الوجهات الأكثر جذباً للاهتمام في البلاد.

تُعد نامور أيضاً من أكثر المدن حيوية في أوروبا، حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع السياحية والفندقية، وتفتح الحانات والمتاجر والمطاعم العصرية أبوابها يومياً.

لكن المدينة ليست مجرد مكان للاسترخاء، بل توفر أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة الخارجية مثل الرياضات المائية، والتجديف، والمشي لمسافات طويلة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المناسبة لجميع الأعمار.

إليك أبرز المعالم السياحية والأنشطة التي يمكنك الاستمتاع بها في نامور وفقاً لموقع “wowiwalkers”.

**قلعة نامور**

من بين جميع الأنشطة المتاحة في نامور، تُعتبر زيارة القلعة تجربة لا يمكن تفويتها.

تقع قلعة نامور على قمة تلة تطل على المدينة، حيث يلتقي نهرا سامبر وميوز.

بفضل موقعها الاستراتيجي، كانت القلعة نقطة دفاعية هامة لمراقبة تقاطع النهرين.

تتمتع قلعة نامور بتاريخ عريق، وقد شهدت إعادة بناء واحتلال من قبل العديد من الحكام عبر العصور.