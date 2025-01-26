الكشف عن وصية سينيد أوكونور الأخيرة لأبنائها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 04:58 مساءً - بعد وفاتها في 26 يوليو 2023 عن عمر يناهز 56 عامًا في لندن، تبين أن المغنية الأيرلندية الشهيرة سينيد أوكونور تركت في وصيتها مبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني لأبنائها.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل”، طلبت أوكونور من أبنائها إصدار موسيقاها “لتحقيق أقصى استفادة من قيمتها”، والتصرف في رمادها بعد حرق جثتها بالطريقة التي يرونها مناسبة.

توفيت المغنية بعد 18 شهرًا من انتحار ابنها البالغ من العمر 17 عامًا، شين لوني، وترك خلفها ثلاثة أبناء: جيك (36 عامًا)، روشين (27 عامًا)، وييشوا (16 عامًا).

وقد تم تحديد سبب وفاتها بأنه مضاعفات مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو الشعبي، بالإضافة إلى التهاب في الجهاز التنفسي.

عُثر على أوكونور غير مستجيبة في شقتها في هيرن هيل، لندن، بعد استدعاء الشرطة.

في آخر تغريدة لها، عبرت أوكونور عن حزنها العميق لفقدان ابنها، واصفة إياه بأنه “حب حياتها”.

في الأشهر الأخيرة قبل وفاتها، كشفت أوكونور عن كتابتها لأغانٍ جديدة، وأعربت عن أملها في العودة إلى عالم الموسيقى، رغم معاناتها الطويلة مع الاكتئاب.

وقد عُرفت أوكونور بشخصيتها القوية.