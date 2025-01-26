أفضل الطرق للتخلص من دهون منطقة البطن .. نصائح غذائية ورياضية فعّال

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش) من أكثر المشاكل شيوعًا بين البعض، وتعود أساسًا إلى تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية العالية مثل الوجبات السريعة والمقليات، إضافة إلى المشروبات المحلاة بالسكر الأبيض والمشروبات الغازية.

وأكد الدكتور عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن الحل الفعّال لإنقاص دهون البطن يكمن في اتباع نظام غذائي متوازن، مع تناول الطعام باعتدال، واتباع العادات الصحية التي تساهم في الوقاية من زيادة الوزن.

وأشار الدكتور ناجي إلى أن دهون منطقة البطن تعد من أكثر أنواع الدهون صعوبة في التخلص منها، كونها منطقة عنيدة تحتاج إلى وقت طويل لفقدان الدهون.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن منطقة البطن هي آخر منطقة تفقد الدهون أثناء اتباع النظام الغذائي (الدايت) لفقدان الوزن.

-الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفاكهة.

-تجنب تناول المشروبات الغازية.

-الابتعاد عن المشروبات المحلاة بالسكر.

-تجنب تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة.

-تقليل تناول الحلويات.

-إدخال سعرات حرارية أقل من تلك التي يحرقها الجسم.

-ممارسة التمارين الرياضية يوميًا لمدة لا تقل عن 60 دقيقة، مع التركيز على تمارين المقاومة والدفع.

-تجنب تناول الطعام قبل النوم بمدة لا تقل عن ساعتين.

-تقليل كمية النشويات في الطعام.