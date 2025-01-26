طرق فعّالة لتنظيف المصفاة المعدنية من الدهون بسهولة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعد المصفاة المعدنية أداة أساسية في المطبخ، ولكن مع كثرة الاستخدام تتراكم عليها الدهون والزيوت. لا داعي للقلق؛ هناك العديد من الطرق البسيطة والفعالة لتنظيفها:

أزل بقايا الطعام باستخدام فرشاة أو قطعة قماش.

اغسل المصفاة بالماء الدافئ مع قليل من الصابون السائل.

انقع المصفاة في ماء ساخن مع الصابون لمدة 15-20 دقيقة.

نظفها باستخدام إسفنجة بحركات دائرية.

سخّن القليل من الخل واغسل المصفاة به.

اشطفها جيدًا لإزالة بقايا الخل.

حضّر عجينة من البيكنغ صودا والماء.

ضعها على الدهون المتراكمة لمدة 10-15 دقيقة، ثم نظفها بفرشاة.

استخدم نصف ليمونة لفرك المصفاة.

أو اخلط الملح الخشن مع عصير الليمون وافرك المصفاة للحصول على نتائج فعالة.

استخدم قطعة قماش مبللة بزيت الزيتون لتفكيك الدهون، ثم اغسل المصفاة بالماء الساخن والصابون.

إذا كانت المصفاة تتحمل الغسل في غسالة الصحون، استخدمها لتنظيفها بسرعة وسهولة.

تصفية السوائل: مثل المرق أو العصائر.

غسل الخضروات والفواكه: لإزالة الأتربة.

تصفية الدهون: من الحساء أو المرق للحصول على وجبة صحية.

تطبيق هذه الطرق سيجعل تنظيف المصفاة مهمة سهلة وسريعة، مما يضمن استخدامها لفترة طويلة.