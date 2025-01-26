دراسة تكشف عن نظام غذائي يقلل من خطر الاكتئاب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت دراسة جديدة أن إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات إلى النظام الغذائي قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب مع مرور الوقت، كما يساعد في الوقاية من القلق والتوتر.

ونُشرت الدراسة في مجلة Scientific Reports، وأجريت بقيادة باحثين من جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية. شملت الدراسة بيانات 3483 مشاركًا من الولايات المتحدة، أستراليا، الدنمارك، والسويد، جميعهم في سن 45 عامًا أو أكبر، وتمت متابعتهم لمدة تصل إلى 11 عامًا.

وقالت عالمة الوراثة كارين ماثر من جامعة نيو ساوث ويلز:

“الفواكه والخضراوات تتشارك ما بين 50% إلى 100% من خلفيتهما الوراثية، وعندما تُزرع معًا، فإنهما تتشاركان البيئة العائلية نفسها”.

لاحظ الباحثون فرقًا بسيطًا في أعراض الاكتئاب بين المشاركين الذين يتناولون كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات مقارنةً بمن يتناولون كميات أقل.

عند مقارنة تناول كميات معتدلة بكمية منخفضة، كان الفرق في أعراض الاكتئاب أقل وضوحًا بالنسبة للخضراوات، وغير موجود مع تناول الفواكه.

أوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة، عالمة التغذية آنا بيل ماتيسون:

“وجدنا أن متوسط استهلاك المشاركين من الفواكه والخضراوات كان أقل من نصف الكمية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي لا تقل عن خمس حصص يوميًا”.

وأضافت:

“لم يكن واضحًا ما إذا كانت زيادة استهلاك الفواكه والخضراوات إلى المستويات الموصى بها ستؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الاكتئاب.”

وتُبرز هذه الدراسة أهمية التركيز على تحسين جودة النظام الغذائي لتعزيز الصحة النفسية. ورغم أن العلاقة بين تناول الفواكه والخضراوات والاكتئاب ما زالت بحاجة إلى المزيد من البحث، فإن زيادة استهلاك هذه الأطعمة يمكن أن يكون خطوة إيجابية نحو الوقاية من اضطرابات المزاج.