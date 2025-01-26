الإمارات تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر بغرب السودان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بغرب السودان، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الأبرياء، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، موقف الإمارات الثابت الداعي إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي للصراع في السودان، مع التشديد على الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمؤسسات المدنية، ولا سيما المرافق الطبية والعاملين في القطاع الصحي، الذين يجب ألا يكونوا أهدافًا للصراعات.

ودعا معاليه جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها القانونية والإنسانية، وفقًا لإعلان جدة وآليات منصة “متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان (ALPS)”، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين والحد من تدهور الأوضاع الإنسانية. كما شدد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وفي ختام تصريحه، عبّر معالي الشيخ شخبوط عن خالص تعازيه للشعب السوداني الشقيق ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.