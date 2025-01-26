نشكركم على متابعتكم خبر اكتشف الرابط الخفي: كيف يُؤثّر نقص الماء على مزاجك وطاقتك؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 02:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

غالبًا ما نربط تقلب المزاج والتعب والإرهاق بعوامل نفسية أو جسدية مُعقّدة، لكن هل تعلم أن سببًا بسيطًا مثل عدم شرب كمية كافية من الماء يُمكن أن يُؤدّي إلى هذه الأعراض؟ يُسلّط هذا المقال الضوء على الرابط الخفي بين نقص الماء ومزاجك وطاقتك، ويُقدّم لك معلومات شاملة ونصائح قيّمة للحفاظ على رطوبة جسمك.

يُمثّل الماء حوالي 60% من وزن الجسم، ويَلعب دورًا حيويًا في العديد من وظائفه الأساسية، مثل:

نقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا.

تنظيم درجة حرارة الجسم.

التخلص من الفضلات.

تليين المفاصل.

حماية الأعضاء والأنسجة.

يُؤثّر نقص الماء على وظائف الدماغ بشكل مباشر، حيث يُمكن أن يُؤدّي إلى:

صعوبة التركيز والانتباه.

ضعف الذاكرة.

زيادة الشعور بالانفعال والتوتر والقلق.

تغيّرات في المزاج وسرعة الانفعال.

عندما يَفتقر الجسم إلى الماء، يُصبح الدماغ أقل قدرة على إنتاج النواقل العصبية التي تُنظّم المزاج، مثل السيروتونين والدوبامين.

يُمكن أن يُؤدّي نقص الماء إلى انخفاض حجم الدم، ممّا يُجبر القلب على العمل بجهد أكبر لضخ الدم إلى الأعضاء والأنسجة. هذا الجهد الإضافي يُمكن أن يُسبّب الشعور بالتعب والإرهاق والضعف العام. كما يُؤثّر نقص الماء على مستويات الطاقة في الجسم، حيث يُمكن أن يُقلّل من كفاءة عمليات التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة.

تتضمّن علامات وأعراض نقص الماء ما يلي:

العطش الشديد.

جفاف الفم والجلد.

لون البول الداكن.

قلة التبول.

الصداع والدوار.

الإمساك.

التعب والإرهاق.

صعوبة التركيز.

تختلف كمية الماء المُوصى بها يوميًا من شخص لآخر، وتعتمد على عوامل مُتعدّدة مثل العمر والوزن ومستوى النشاط البدني والظروف المناخية. بشكل عام، يُنصح بشرب حوالي 8 أكواب من الماء يوميًا (ما يُعادل لترين).

يُعتبر شرب كمية كافية من الماء أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم والعقل. يُمكن أن يُؤدّي نقص الماء إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك تقلب المزاج والتعب والإرهاق. باتباع النصائح المذكورة في هذا المقال، يُمكنك ضمان حصول جسمك على الترطيب اللازم والتمتّع بصحة أفضل.