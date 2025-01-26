قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا .. غياب بيدري

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 02:56 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا، مساء اليوم، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنكليزي.

وشهدت القائمة غياب النجم الإسباني، بيدري، بعد أن تعرض لوعكة صحية.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

كوبارسي، بالدي، رونالد أراوخو، جافي، فيران توريس، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينيا، إيناكي بينيا، بابلو توري، كريستنسن، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، باو فيكتور، لامين يامال، دي يونج، كوندي، إريك جارسيا، تشيزني، كوهين، هيكتور فورت، جيرارد مارتن.