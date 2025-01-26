برونو فيرنانديز: علينا تقبل هذه الحقيقة!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 12:56 مساءً - علق برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، على تصريحات مدربه، روبن أموريم، بكون الفريق الحالي هو الأسوأ في تاريخ النادي الإنكليزي.

أموريم وصف الفريق الحالي بالنسخة الأسوأ في تاريخ النادي، ولكنه لاحقاً اعترف بأنه بالغ في تصريحاته، التي جاءت بسبب شعوره بالإحباط من النتائج المحققة.

وقال برونو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ذا صن” البريطانية: “الحقيقة أنه للعب هنا يجب أن تتحمل الضغط، وأن تكون لديك الشجاعة، هذا الواقع”.

وأضاف: “يجب أن تشعر بذلك في كل لحظة وفي كل مباراة، إنها فرصة جديدة لإعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها”.

وتابع: “للأسف، هذا الموسم شهدنا العديد من مراحل الصعود والهبوط، كل مرة نبدو وكأننا نقترب من التحسن، ثم نتعرض لضربة ونسقط مرة أخرى”.

وواصل: “ما علينا فعله، أنه في كل مرة نتعرض لضربة ونسقط، يجب أن ننهض ونحاول الرد بضربة مضادة”.

وأردف فرنانديز: “لا أريد سماع مدربي يقول أموراً معينة عن الفريق، لأني أعلم أنه لا يشعر بذلك”.

واستطرد: “لكن عندما يجعل المدرب نفسه جزءاً من المشكلة، لا يمكن لأحد أن يغضب أو يشعر بالإحباط من كلامه”.

واسترسل: “عندما يقول (أسوأ فريق في مانشستر)، فهو يتحدث عن الوضع الذي نحن فيه، وعندما تنظر إلى موقعنا في الدوري، نعم، نحن في أسوأ وضع كنا عليه على الإطلاق”.

واختتم: “لذلك عليك تقبل هذا، هذه الحقيقة للأسف، نحن في هذا الوضع منذ فترة طويلة، وهذا النادي لا ينتمي لهذا المكان، لكن علينا أن نقبل ذلك ونفهم أننا بحاجة لدفع أنفسنا لتحقيق أشياء أكبر”.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز 13 على سلم ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة.

ويستعد اليونايتد لمواجهة فولهام، مساء اليوم، ضمن مباريات المرحلة 23 من الدوري.