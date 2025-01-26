بعد اتهامه بتقليد عمرو دياب، أحمد سعد يرد بطريقة غير متوقعة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 12:56 مساءً - رد الفنان المصري أحمد سعد على الاتهامات التي وُجهت إليه بتقليد النجم عمرو دياب من خلال أغنيته الجديدة “حبيبنا”.

اعتبر الكثيرون أن الأغنية تتبع نمط موسيقى أغنية عمرو الشهيرة “حبيبي يا نور العين”، من حيث التوزيع والإيقاعات الإسبانية، مما جعلها تبدو كنسخة جديدة منها.

وفي لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، أوضح سعد أن ما حدث هو مجرد تشابه في المقام الموسيقي، وهو أمر شائع وطبيعي.

وأشار إلى أنه سيكون “مجنونًا” إذا لم يتأثر بتجربة عمرو دياب، الذي حافظ على مكانته في القمة لمدة 30 عامًا، كما قال.

وأضاف أن فكرة منافسة دياب غير واردة، حيث أن “الهضبة” يتصدر الساحة منذ عقود، بينما سعد بدأ يبرز بقوة في السنوات الأخيرة، ولا يمكن مقارنة نجاح 30 عامًا بنجاح 3 سنوات.

واختتم بالقول: “عمرو دياب يشرفنا جميعًا وهو الرقم 1 منذ زمن طويل، والتأثر به يعتبر ميزة وليس عيبًا”.

وكان أحمد سعد قد أطلق مؤخرًا ألبومه الغنائي الجديد “حبيبنا” عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والذي يتضمن 9 أغنيات بمشاركة عدد من صناع الموسيقى.