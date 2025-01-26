ارتفاع ضغط الدم والصحة العقلية: علاقة خطيرة وتأثيرات مُدمّرة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 12:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

يُعتبر ارتفاع ضغط الدم، الذي يُعرف غالبًا بـ “القاتل الصامت”، من الأمراض الشائعة التي تُهدد الصحة الجسدية بشكل كبير، حيث يُعرّض القلب والأوعية الدموية للخطر.

لكن ما قد يغفل عنه الكثيرون هو التأثير السلبي المُحتمل لارتفاع ضغط الدم على الصحة العقلية والإدراك. تُشير الدراسات الحديثة إلى وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الصحة العقلية، مثل الخرف والتدهور المعرفي.

في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل هذه العلاقة الخطيرة، ونستعرض تأثيرات ارتفاع ضغط الدم على الدماغ والصحة العقلية، بالإضافة إلى تقديم نصائح للوقاية والحفاظ على صحة جيدة.

يُؤثر ارتفاع ضغط الدم سلبًا على الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ. هذا التأثير يُمكن أن يُؤدي إلى عدة مشاكل، منها:

تلف الأوعية الدموية: يُمكن أن يُؤدي ارتفاع ضغط الدم المُستمر إلى تلف جدران الأوعية الدموية في الدماغ، مما يُقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى خلايا الدماغ.

زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية: يُعتبر ارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالسكتة الدماغية، التي تُمكن أن تُسبب تلفًا دائمًا في الدماغ.

التدهور المعرفي والخرف: تُشير الأبحاث إلى أن ارتفاع ضغط الدم يُمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتدهور المعرفي والخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر والخرف الوعائي.

تأثيرات نفسية: يُمكن أن يُساهم ارتفاع ضغط الدم في ظهور بعض المشاكل النفسية، مثل القلق والاكتئاب.

أظهرت العديد من الدراسات الحديثة وجود علاقة قوية بين ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الصحة العقلية. على سبيل المثال، كشفت دراسة نُشرت في مجلة Neurology أن إهمال ارتفاع ضغط الدم يُمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمشاكل معرفية مثل الخرف. كما أظهرت دراسات أخرى أن السيطرة الجيدة على ضغط الدم تُمكن أن تُساعد في تقليل خطر التدهور المعرفي والخرف.

للحفاظ على صحة جيدة وتقليل خطر تأثير ارتفاع ضغط الدم على الصحة العقلية، يُنصح باتباع النصائح التالية: