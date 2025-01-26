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الدوري الفرنسي (19): نيس يلاقي مارسيليا

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الدوري الفرنسي (19): نيس يلاقي مارسيليا

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلعب لوهافر مع ستاد بريست الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ولانس مع أنجيه الساعة 19:15، وبنفس التوقيت يلتقي نانت وليون، تولوز ومونبلييه، ويلعب نيس مع مارسيليا الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (19)
أوكسير × سانت إيتيان 1-01
موناكو × رين 3-2
ستراسبورغ × ليل 2-1
باريس سان جيرمان × ستاد ريمس 1-1

ترتيب فرق المقدمة
1- باريس سان جيرمان: 47 نقطة
2- مارسيليا: 37 نقطة
3- موناكو: 34 نقطة
4- ليل: 32 نقطة
5- نيس: 30 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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