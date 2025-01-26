الدوري الفرنسي (19): نيس يلاقي مارسيليا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلعب لوهافر مع ستاد بريست الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ولانس مع أنجيه الساعة 19:15، وبنفس التوقيت يلتقي نانت وليون، تولوز ومونبلييه، ويلعب نيس مع مارسيليا الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (19)

أوكسير × سانت إيتيان 1-01

موناكو × رين 3-2

ستراسبورغ × ليل 2-1

باريس سان جيرمان × ستاد ريمس 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- باريس سان جيرمان: 47 نقطة

2- مارسيليا: 37 نقطة

3- موناكو: 34 نقطة

4- ليل: 32 نقطة

5- نيس: 30 نقطة