نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (19): نيس يلاقي مارسيليا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الأحد، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلعب لوهافر مع ستاد بريست الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ولانس مع أنجيه الساعة 19:15، وبنفس التوقيت يلتقي نانت وليون، تولوز ومونبلييه، ويلعب نيس مع مارسيليا الساعة 22:45.
النتائج المسجلة في الجولة (19)
أوكسير × سانت إيتيان 1-01
موناكو × رين 3-2
ستراسبورغ × ليل 2-1
باريس سان جيرمان × ستاد ريمس 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- باريس سان جيرمان: 47 نقطة
2- مارسيليا: 37 نقطة
3- موناكو: 34 نقطة
4- ليل: 32 نقطة
5- نيس: 30 نقطة