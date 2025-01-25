استلهم إطلالتك من أبرز صيحات الموضة الرجالية لخريف وشتاء 2025

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 11:52 مساءً - شهد أسبوع الموضة الرجالية في باريس لخريف وشتاء 2025 عرضًا مبهرًا للتصاميم والأزياء التي ستشكل اتجاهات الموضة للرجال في الموسم المقبل. دعنا نستكشف معًا أبرز هذه الصيحات التي قدمتها كبرى دور الأزياء العالمية.

أبرز الاتجاهات:

اللمسة الفنية: اتجه العديد من المصممين إلى دمج الفن في الأزياء، حيث ظهرت طباعات غريبة وألوان زاهية مستوحاة من لوحات فنية.

التنوع في الأقمشة: شهدنا تنوعًا كبيرًا في الأقمشة المستخدمة، فبالإضافة إلى الأقمشة التقليدية، ظهرت أقمشة مبتكرة مثل الجلد والمطاط والحرير.

الملابس المتعددة الطبقات: كانت الملابس المتعددة الطبقات هي السمة الغالبة في العديد من العروض، مما يمنح الإطلالة عمقًا وأناقة.

الألوان الجريئة: لم تعد الألوان المحايدة هي المسيطرة، بل ظهرت ألوان جريئة مثل الأخضر والأرجواني والأصفر.

اللمسة الرياضية: تم دمج عناصر رياضية في العديد من التصاميم، مما أدى إلى إطلالات عصرية وشبابية.

أبرز العلامات التجارية:

ريك أوينز: قدمت مجموعة غريبة ومبتكرة تتميز بالتصاميم الجلدية والشراشيب.

أي إم: قدمت مجموعة تعتمد على الملابس المتعددة الطبقات والألوان الزاهية.

بول سميث: استوحت مجموعتها من الأزياء العسكرية والأقمشة التراثية.

ليمير: قدمت مجموعة مستوحاة من الطبيعة مع استخدام مواد طبيعية وألوان ترابية.

لويس فيتون: قدمت مجموعة متنوعة تجمع بين الأزياء الرياضية والأزياء الفاخرة.

أورالي: قدمت مجموعة تتميز بالألوان الزاهية والأقمشة المريحة.

نصائح لاختيار الإطلالة المناسبة:

حدد شخصيتك: اختر الأزياء التي تعبر عن شخصيتك وأسلوبك الخاص.

جرب مزيجًا من الأنماط: لا تخف من مزج الأنماط المختلفة للحصول على إطلالة فريدة.

اختر الألوان التي تناسبك: اختر الألوان التي تبرز ملامح وجهك ولون بشرتك.

الراحة أولاً: اختر الملابس التي تجعلك تشعر بالراحة والحرية في الحركة.