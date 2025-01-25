كباب الحلة بالدجاج: وجبة منزلية لذيذة وسهلة التحضير

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 09:56 مساءً - هل تبحث عن وصفة جديدة لإضافة نكهة مميزة إلى مائدتك؟ كباب الحلة بالدجاج هو الخيار الأمثل! هذا الطبق اللذيذ والشهي يتميز بطعمه الغني ونكهاته المتنوعة، وهو مثالي للعزائم والعشاء العائلي.

المكونات:

كيلو دجاج مقطع مكعبات متوسطة الحجم

كيلو بصل مقطع شرائح

نصف كيلو فلفل ألوان مقطع شرائح

ملح، فلفل أسود، كمون، بابريكا، بهارات دجاج، قليل من الكزبرة الناشفة

زيت نباتي

طريقة التحضير:

التتبيلة: في وعاء كبير، اخلطي قطع الدجاج مع البصل والفلفل والتوابل والزيت. تأكدي من تغطية جميع قطع الدجاج بالتتبيلة.

الطهي: سخني قدرًا كبيرًا على النار، ثم ضعي خليط الدجاج والبصل والفلفل. قلبي المكونات جيدًا حتى تذبل قليلاً. غطي القدر واتركي الخليط يطهى على نار هادئة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، أو حتى ينضج الدجاج تمامًا ويصبح المزيج متماسكًا.

التقديم: قدمي كباب الحلة ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز الطازج. يمكنك إضافة بعض الزبادي أو السلطة الجانبية لتكملة الوجبة.

نصائح لتحضير أفضل كباب حلة:

اختيار قطع الدجاج: استخدمي قطع دجاج طازجة وعالية الجودة للحصول على أفضل النتائج.

التتبيلة: يمكنك تعديل التتبيلة حسب ذوقك بإضافة توابل أخرى مثل الزنجبيل أو القرفة.

الطهي: تأكدي من طهي الدجاج جيدًا حتى يصبح ناضجًا تمامًا.

التقديم: قدمي الكباب الحلة ساخنًا للحصول على أفضل نكهة.