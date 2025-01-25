التعادل يحسم موقعة الاتفاق والوحدة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 09:56 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، مباراة الوحدة وضيفه الاتفاق، مساء اليوم، ضمن الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ثنائية الوحدة حملت توقيع كل من علي السالم (د31)، ويوسف أمين (د85)، فيما سجل هدفي الاتفاق كل من موسى ديمبلي (د79)، وعبد الله مادو (د90+3).

بهذا التعادل، رفع الاتفاق رصيده إلى 19 نقطة في المركز 11، وأصبح رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز 16.