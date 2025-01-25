مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 09:56 مساءً - قلب مانشستر سيتي تأخره أمام تشيلسي بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنكليزي.

تقدم البلوز أولاً عبر توني مادويكي عند الدقيقة الثالثة، ليرد بعدها السيتي بثلاثية عبر جوسكو جفارديول (د42)، هالاند (د68)، وفيل فودين (د87).

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 40 نقطة في المركز السادس.