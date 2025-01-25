نابولي يلحق ب-يوفنتوس الهزيمة الأولى

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 09:56 مساءً - حقق نابولي الفوز على نظيره يوفنتوس، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

ثنائية نابولي حملت توقيع كل من أندري أنغويسا (د57)، وروميلو لوكاكو (د69) من علامة الجزاء، فيما سجل كولو مواني (د43) هدف يوفنتوس الوحيد في أول مباراة له مع الفريق.

بهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 37 نقطة في المركز الخامس، بعد أن تلقى خسارته الأولى في الدوري، خلال الموسم الحالي.