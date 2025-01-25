لفقدان الوزن .. 5 نصائح اتبعها قبل الثانية عشرة ظهرًا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 09:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إذا كنت تسعى لفقدان الوزن بسرعة، فهناك مجموعة من النصائح التي يُفضل اتباعها يومياً قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حيث تعمل هذه العادات على تحفيز الجسم لحرق الدهون بشكل أكثر فعالية.

شرب الماء فور الاستيقاظ

يساعد شرب الماء فور الاستيقاظ في تعزيز عملية الأيض، وتقليل كمية الطعام المتناول في وجبة الإفطار، بالإضافة إلى تنقية الجسم من السموم، مما يساهم في إنقاص الوزن.

تناول إفطار غني بالبروتين

يُفضل أن يكون الإفطار غنيًا بالبروتين لأنه يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، ويساعد في تنظيم مستويات سكر الدم، مما يعزز عملية فقدان الدهون. من أبرز الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار هي البيض والزبادي اليوناني.

تجنب تناول الإفطار أمام التليفزيون أو الهاتف

تناول الإفطار أمام التليفزيون أو أثناء استخدام الهاتف المحمول قد يؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام دون أن تشعر بذلك، مما يزيد من فرص زيادة الوزن.

تجنب المشروبات السكرية

يُفضل استبدال المشروبات السكرية مثل العصائر المعلبة في وجبة الإفطار بالقهوة أو الشاي الأخضر، لأن المشروبات السكرية قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

ممارسة الرياضة

يعتبر التمرين الصباحي من العوامل المهمة في إنقاص الوزن، حيث يساعد على تعزيز عملية الأيض وزيادة حرق السعرات الحرارية طوال اليوم.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تحفيز جسمك على حرق الدهون بشكل أكثر فاعلية خلال اليوم.