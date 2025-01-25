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أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد

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أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 09:00 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة بلد الوليد، مساء اليوم، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 00:00 بتوقيت أبو ظبي.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، تشواميني، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: سيبايوس، بيلينجهام، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، مبابي، إبراهيم دياز

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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