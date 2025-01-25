نشكركم على متابعتكم خبر أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 09:00 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة بلد الوليد، مساء اليوم، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 00:00 بتوقيت أبو ظبي.
وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:
حارس المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، تشواميني، راؤول أسينسيو.
خط الوسط: سيبايوس، بيلينجهام، فالفيردي.
خط الهجوم: رودريجو، مبابي، إبراهيم دياز