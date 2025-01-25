رئيس النصر في باريس لحسم صفقة أجنبية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 01:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، ماجد الجمعان، يتواجد في العاصمة الفرنسية، باريس، من أجل حسم صفقة أجنبية.

ويبحث النصر عن بديل للمهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي بات قريباً من الانتقال لصفوف فنربخشة التركي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية، فإن ماجد الجمعان يعمل على حسم التعاقد مع الكولومبي جون دوران، مهاجم أستون فيلا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مهمة النصر لحسم الصفقة ليست سهلة حيث يحظى اللاعب باهتمام عدة أندية منها باريس سان جيرمان ووست هام.

يذكر أن النصر يحتل حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 32 نقطة.