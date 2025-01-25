Instagram يكشف عن إعجاباتك: ميزة جديدة تُثير الجدل بين المستخدمين

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 01:00 مساءً - متابعة- بتول ضوا

يُواصل Instagram إضافة ميزات جديدة بهدف تعزيز التفاعل بين المستخدمين، لكن بعض هذه الميزات قد يُثير بعض الجدل. آخر هذه الميزات هي خاصية جديدة تُظهر إعجاباتك بمقاطع الفيديو (Reels) لأصدقائك، مما قد يُسبب بعض المواقف المُحرجة. فما هي هذه الميزة وكيف تعمل؟ وهل هي حقاً مُزعجة كما يظن البعض؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

كشف Instagram عن ميزة جديدة تُعرض أثناء التمرير عبر مقاطع Reels، وهي عبارة عن فقاعات صغيرة تحمل صور ملفات تعريف أصدقائك، مُزيّنة بقلب صغير في الزاوية اليسرى السفلية. تُشير هذه الفقاعات إلى أن أصدقائك قد أعجبوا بهذا المقطع من الفيديو.

قد تُثير هذه الميزة بعض الإحراج لدى المستخدمين، حيث تُصبح إعجاباتهم بمقاطع الفيديو مُعلنة لأصدقائهم، مما قد يُؤدي إلى كشف تفضيلاتهم أو اهتماماتهم التي قد لا يرغبون بمشاركتها مع الجميع. على سبيل المثال، قد يُعجب المستخدم بمقطع فيديو كوميدي أو موسيقي لا يتماشى مع صورته العامة، مما قد يُعرّضه لمواقف مُحرجة.

من ناحية أخرى، قد يرى البعض في هذه الميزة وسيلة جديدة لاكتشاف محتوى مُثير للاهتمام يُشاركه الأصدقاء، أو فرصة للتواصل والتفاعل معهم من خلال التعليق أو المُحادثة حول مقاطع الفيديو المُعجب بها.

لم يُصدر Instagram حتى الآن أي بيان رسمي حول هذه الميزة أو الهدف من إطلاقها، لكن من المُرجّح أنها تأتي في إطار سعي المنصة لزيادة التفاعل بين المستخدمين وتشجيعهم على استكشاف المزيد من المحتوى