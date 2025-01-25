أحجار كريمة للطاقة الإيجابية: كيف تُساعد المتعاطفين على التوازن والحماية؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 01:00 مساءً - متابعة- بتول ضوا

يتميز الأشخاص المتعاطفون بحساسيتهم العالية لمشاعر الآخرين، مما يجعلهم عرضةً لاستقبال الطاقات السلبية. لحسن الحظ، توجد بعض الأحجار الكريمة التي يُعتقد أنها تُساعد على حماية المتعاطفين وتعزيز طاقتهم الإيجابية. في هذا المقال، سنتعرف على أبرز هذه الأحجار وكيفية استخدامها.

يُمكن للأحجار الكريمة أن تُقدم دعماً قيّماً للأشخاص المتعاطفين من خلال مساعدتهم على:

الحماية من الطاقات السلبية: بعض الأحجار تعمل كدرع واقٍ يُحيط بالشخص ويحميه من التأثيرات السلبية الخارجية.

تحقيق التوازن العاطفي: تُساعد بعض الأحجار على تهدئة المشاعر المُضطربة وتحقيق التوازن النفسي.

تعزيز الثقة بالنفس: تُساهم بعض الأحجار في تقوية الثقة بالنفس والحدس، مما يُساعد المتعاطف على التعامل بثقة أكبر مع مشاعر الآخرين.

التواصل الفعّال: تُساعد بعض الأحجار على تحسين التواصل والتعبير عن المشاعر بشكل واضح وصريح.

التورمالين الأسود: يُعتبر من أقوى الأحجار في الحماية من الطاقات السلبية، حيث يعمل كدرع واقٍ يُحوّل الطاقات السلبية إلى طاقة إيجابية. يُنصح بحمله في الجيب أو ارتدائه كمجوهرات.

الملكيت: حجر التحول والطاقة، يُزيل الطاقات الراكدة ويُعيد التوازن للمشاعر، كما يُساعد على التعامل مع الألم العاطفي بطريقة صحية. يُنصح بتنظيفه بانتظام باستخدام الضوء أو السيلينيت.

اللازورد: يُعزز الثقة في الحدس ويُساعد على الرد بوعي على مشاعر الآخرين، كما يحمي من التأثيرات السلبية المحيطة. يُفضل ارتداءه في المجوهرات، خاصة حول منطقة الحلق.

الكوارتز الوردي: حجر الحب والعطف، يُساعد على شفاء الجروح العاطفية وتعزيز مشاعر الحب والرحمة.

حجر القمر والأمازونيت: يُساعدان على تهدئة القلق وإثارة مشاعر الأمان، مما يُحسّن التواصل عند التعامل مع المشاكل.

الجمشت (الأمتيست): يُهدئ الأعصاب ويُساعد على الاسترخاء، كما يُعتقد أنه يُساعد على التخلص من السموم.