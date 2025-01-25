من نفرتيتي إلى كليوباترا: كيف شكّلت الملكات المصريات معايير الجمال عبر التاريخ؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 01:00 مساءً - متابعة- بتول ضوا

لم تكن الملكات في مصر القديمة مجرد حاكمات، بل كنّ أيضاً رموزاً للجمال والأناقة. تركنَ إرثاً خالداً يُلهم عالم الجمال حتى يومنا هذا، حيث ما زالت أسرار جمالهنّ تُثير فضول الباحثين وعُشاق الجمال. فكيف أثّرت هؤلاء الملكات على معايير الجمال عبر آلاف السنين؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

تُعتبر الحضارة المصرية القديمة من أوائل الحضارات التي أولت اهتماماً كبيراً بالجمال والعناية الشخصية. لم يقتصر استخدام أدوات ومستحضرات التجميل على النساء فقط، بل شمل الرجال أيضاً من مختلف الطبقات الاجتماعية. إلا أن الملكات، وعلى رأسهن نفرتيتي وكليوباترا، كان لهنّ دورٌ بارز في ترسيخ معايير جمالية ما زالت مُتداولة حتى اليوم.