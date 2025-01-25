خطوة جديدة من سانتوس في سبيل التعاقد مع نيمار

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 01:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن خطوة جديدة قام بها سانتوس البرازيلي، من أجل التعاقد مع نيمار جونيور، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي عقد نيمار مع الهلال السعودي، في يونيو/حزيران القادم، وتشير تقارير صحفية عديدة إلى أن النجم البرازيلي طلب الرحيل عن الهلال بسبب عدم قيده في القائمة المحلية.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن سانتوس شرع إلى تشكيل صندوقٍ استثماري خاص لتلبية الالتزامات والطلبات المالية التي ستترتب على عودة النجم البرازيلي إلى فريقه السابق.

ومن المحتمل أن تتسارع الخطوات من أجل التعاقد مع نيمار خلال الأيام المقبلة.