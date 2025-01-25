السلطات التركية تعتقل 14 شخصًا على خلفية حريق الفندق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 12:00 مساءً - تم اعتقال 14 شخصًا يوم الجمعة، وتم إحالة ثمانية منهم إلى النيابة العامة لمواجهة اتهامات في إطار التحقيق الجنائي بشأن حريق فندق جبلي أسفر عن وفاة 78 شخصًا في تركيا، وفقًا لوكالة أنباء “الأناضول”.

وأفادت الوكالة أن الحريق الذي نشب ليلة الثلاثاء في منتجع كارتالكايا للتزلج (وسط البلاد) كشف عن إهمال كبير، حيث لم يكن هناك نظام إنذار أو تدابير سلامة كافية.

يركز التحقيق على المسؤولين عن الفندق وخدمات الطوارئ وبلدية بولو، التي تُعتبر أكبر مدينة تتبع لها محطة التزلج.

كما تم اعتقال صاحب فندق “غراند كارتال” الفخم وصهره يوم الجمعة، بحسب الوكالة.

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن نائب رئيس بلدية بولو ونائب رئيس جهاز الإطفاء وكبير الطهاة في الفندق وكهربائي المؤسسة ومهندسين معماريين قد تم اعتقالهم في وقت سابق.

وقد أعرب الناجون والخبراء الذين زاروا موقع الكارثة عن استيائهم من عدم وجود نظام إنذار فعال وكاشف دخان ورذاذات مياه وسلالم آمنة، بالإضافة إلى عدم وجود وسائل تسهل وصول رجال الإطفاء إلى واجهة المبنى المكون من اثني عشر طابقًا والمطل على منحدرات التزلج.

وذكر وزير الداخلية علي يرليكايا أن 238 نزيلًا كانوا داخل الفندق، ومعظمهم من العائلات.